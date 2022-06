Tom Cruise è di nuovo single, è finita con Hayley Attwell (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ finita tra Tom Cruise e Hayley Attwell, si sono lasciati, l’attore è tornato single, ancora una volta. E’ The Sun a rivelare della storia d’amore finita tra Tom Cruise e Hayley Attwell e a scrivere che la relazione è terminata dopo il clamore suscitato nel momento in cui l’hanno resa pubblica. I due attori avrebbero deciso di rimanere amici e a conferma di questo ci sarebbe la rivelazione che la presenza della Attwell accanto a Cruise alla premiere di Top Gun: Maverick sia avvenuta a storia già chiusa, solo perché lei desiderava supportarlo in un momento così importante. Li avevamo visti felici anche alle partite di tennis di Wimbledon ma sembra che adesso tutta quella felicità sia sparita. Non c’è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 giugno 2022) E’tra Tom, si sono lasciati, l’attore è tornato, ancora una volta. E’ The Sun a rivelare della storia d’amoretra Tome a scrivere che la relazione è terminata dopo il clamore suscitato nel momento in cui l’hanno resa pubblica. I due attori avrebbero deciso di rimanere amici e a conferma di questo ci sarebbe la rivelazione che la presenza dellaaccanto aalla premiere di Top Gun: Maverick sia avvenuta a storia già chiusa, solo perché lei desiderava supportarlo in un momento così importante. Li avevamo visti felici anche alle partite di tennis di Wimbledon ma sembra che adesso tutta quella felicità sia sparita. Non c’è ...

