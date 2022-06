Sonego-Murray in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2022 (Di lunedì 13 giugno 2022) Lorenzo Sonego affronterà l’idolo di casa Andy Murray nel primo turno del torneo Atp 500 del Queen’s 2022. Tra i due si tratta del primo scontro diretto in carriera. Il torinese ha iniziato la sua stagione su erba in maniera ottima arrendendosi solamente in tre set nei quarti di finale di Stoccarda contro il grande amico Berrettini, futuro vincitore della manifestazione. Il britannico, dal canto suo, è riuscito ad issarsi fino all’ultimo atto. Nel corso dell’evento si è sbarazzato di avversari del calibro del greco Stefanos Tsitsipas e dell’australiano Nick Kyrgios. Le condizioni dello scozzese, tuttavia, saranno da monitorare nelle prossime ore. In finale contro Matteo, infatti, è stato costretto a chiedere l’intervento del medico per ben due volte durante il set decisivo a causa di un affaticamento all’anca. Per ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Lorenzoaffronterà l’idolo di casa Andynel primo turno del torneo Atp 500 del. Tra i due si tratta del primo scontro diretto in carriera. Il torinese ha iniziato la sua stagione su erba in maniera ottima arrendendosi solamente in tre set nei quarti di finale di Stoccarda contro il grande amico Berrettini, futuro vincitore della manifestazione. Il britannico, dal canto suo, è riuscito ad issarsi fino all’ultimo atto. Nel corso dell’evento si è sbarazzato di avversari del calibro del greco Stefanos Tsitsipas e dell’australiano Nick Kyrgios. Le condizioni dello scozzese, tuttavia, saranno da monitorare nelle prossime ore. In finale contro Matteo, infatti, è stato costretto a chiedere l’intervento del medico per ben due volte durante il set decisivo a causa di un affaticamento all’anca. Per ...

