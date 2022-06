Riparte Squid Game | l’annuncio della seconda serie

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 13 giugno 2022)raddoppia: è infatti arrivatoufficiale di Netflix per l’attesissimo rinnovodi Hwang Dong-hyuk, attraverso un teaser rilasciato sui propri canali social. LaLatelevisivasta monopolizzando la scena mondiale, attirando l’attenzione dei media per lo straordinario successo di pubblico. Si tratta di 9 episodi distribuiti sulla piattaforma Netflix dal 17 settembre 2021, scritti e diretti dal sudcoreano Hwang Dong-hyuk. Un mix di thriller, finzione e crudeltà che ha risvegliato bruscamente il dibattito sulle complicate condizioni sociali del Paese asiatico. Per Netflix si sta rivelando una gigantesca miniera d’oro: si calcola infatti che il valore economico generato da ...