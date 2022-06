Referendum sulla giustizia | niente quorum | affluenza al 21% Oggi spoglio amministrative 2022

Pubblicità

Quorum ai minimi per i cinque quesitiGiustizia: otto italiani su dieci non votano. Affluenza in calo anche per le elezioni Amministrative: alle 14 lo spoglio. Centrodestra vicino alla vittoria al primo turno a Genova e Palermo, a ...... di appassionarsi a questi temi" È una sconfitta irreparabile Questi temi sono archiviati per sempre "Per sempre no, ricordiamoci che unseparazione delle carriere c'era già stato ...La Commissione parlamentare antimafia incontrerà oggi alle 11.30 una delegazione del Governo olandese presso la sede della stessa in palazzo S. Macuto a Roma ...Anche in provincia di Caltanissetta crolla l’affluenza di votanti per i 5 referendum abrogativi sulla Giustizia. Nei 22 Comuni del Nisseno hanno votato solo il 16,75 percento degli aventi diritto con ...