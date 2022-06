Referendum | De Petris | ' istituto da ripensare e salvaguardare | rivedere quorum'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Credo che il dato dell'affluenza alle urne per i, la più bassa di sempre, imponga un ripensamento sull'referendario, che è prezioso e deve essere salvaguardato". Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De. "Prima di tutto -spiega- bisogna usare icon cautela e oculatezza. Non si può chiedere ai cittadini di esprimersi su materie squisitamente tecniche. Se la massa degli elettori non è in grado di valutare e decidere a ragion veduta come votare è naturale che diserti le urne. Ma per questa strada è lo stesso strumento referendario che finisce per essere delegittimato". "Si pone però un problema serio anche per quanto riguarda il. Non è possibile che i no possano avvalersi dell'astensione come se fosse un voto a favore ...