Processo a Grillo (assente) per l’aggressione al giornalista di Rete4 che cercò di intervistarlo (Di lunedì 13 giugno 2022) Via al Tribunale di Livorno il Processo a Beppe Grillo, rinviato a giudizio con l’accusa di violenza privata e lesioni personali ai danni del giornalista Francesco Selvi. Era il 7 settembre 2020 quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona, dove il fondatore del Movimento 5 Stelle possiede una villa, Selvi aveva avvicinato Grillo per una intervista per la trasmissione di Rete 4 “Diritto e Rovescio“. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Grillo strappò di mano il cellulare al giornalista mentre Selvi gli stava facendo domande e lo spinse per le scale dello stabilimento balneare procurandogli un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Ma il comico contesta questa ricostruzione della vicenda. Questa mattina Beppe Grillo era assente in aula per la prima ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Via al Tribunale di Livorno ila Beppe, rinviato a giudizio con l’accusa di violenza privata e lesioni personali ai danni delFrancesco Selvi. Era il 7 settembre 2020 quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona, dove il fondatore del Movimento 5 Stelle possiede una villa, Selvi aveva avvicinatoper una intervista per la trasmissione di Rete 4 “Diritto e Rovescio“. Secondo la ricostruzione dell’accusa,strappò di mano il cellulare almentre Selvi gli stava facendo domande e lo spinse per le scale dello stabilimento balneare procurandogli un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Ma il comico contesta questa ricostruzione della vicenda. Questa mattina Beppeerain aula per la prima ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Processo a Grillo (assente) per l’aggressione al giornalista di Rete4 che cercò di intervistarlo… - FirenzePost : Livorno: processo a Beppe Grillo, accusato di violenza privata e lesioni a giornalista Tv. Fnsi, Ast e Ordine parti… - asstampatoscana : Nuovo Post: Livorno: via al processo a Beppe Grillo per l’aggressione a Selvi. Fnsi, Ast e Ordine a - IlTelegrafo : 'Aggredì un giornalista', iniziato il processo a Beppe Grillo - Salvo1Di : RT @ODG_CNOG: Beppe Grillo a processo per aggressione a #giornalista, l'Ordine e la FNSI sono parte civile. -