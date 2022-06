Papa Francesco cancella la messa e la processione del Corpus Domini: “Limitazioni imposte dai dolori al ginocchio” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Per le Limitazioni imposte al Papa dalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non si celebrerà la Santa messa e processione con la Benedizione Eucaristica in occasione della Festa del Corpus Domini“. Ad annunciare la cancellazione del rito solenne, tenuto dal Pontefice subito dopo la Pentecoste, è un comunicato emesso dall’ufficio stampa del Vaticano. A causa dei dolori al ginocchio, di cui soffre da tempo, Bergoglio non potrà guidare la processione – composta da fedeli, cardinali, patriarchi, arcivescovi e vescovi – che dalla basilica di San Giovanni arriva alla basilica di Santa Maria Maggiore. Nonostante gli appuntamenti pubblici più impegnativi siano stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) “Per lealdalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non si celebrerà la Santacon la Benedizione Eucaristica in occasione della Festa del“. Ad annunciare lazione del rito solenne, tenuto dal Pontefice subito dopo la Pentecoste, è un comunicato emesso dall’ufficio stampa del Vaticano. A causa deial, di cui soffre da tempo, Bergoglio non potrà guidare la– composta da fedeli, cardinali, patriarchi, arcivescovi e vescovi – che dalla basilica di San Giovanni arriva alla basilica di Santa Maria Maggiore. Nonostante gli appuntamenti pubblici più impegnativi siano stati ...

