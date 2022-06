Ora estendere il reddito di cittadinanza e costruire un sistema di minimi salariali per contrastare le nuove povertà – L’ANALISI (Di lunedì 13 giugno 2022) Pubblichiamo un intervento del ricercatore Inapp Massimo De Minicis, esperto di mercato del lavoro* Perché i ceti svantaggiati sono considerati, da una precisa tendenza culturale, individui tendenti ad approfittare in maniera sistematica di pubblici sussidi? L’immagine del divano come rifugio esistenziale contro la ricerca di un lavoro è diventata non solo retorica ma essenza ideologica del concetto di povertà. Ma diversi studi empirici ribaltano queste interpretazioni. Oggi estendere il reddito di cittadinanza e costruire un sistema di minimi salariali sono due interventi necessari e complementari per contrastare le nuove forme della povertà in Italia, dove la povertà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Pubblichiamo un intervento del ricercatore Inapp Massimo De Minicis, esperto di mercato del lavoro* Perché i ceti svantaggiati sono considerati, da una precisa tendenza culturale, individui tendenti ad approfittare in manieratica di pubblici sussidi? L’immagine del divano come rifugio esistenziale contro la ricerca di un lavoro è diventata non solo retorica ma essenza ideologica del concetto di. Ma diversi studi empirici ribaltano queste interpretazioni. Oggiildiundisono due interventi necessari e complementari perleforme dellain Italia, dove la...

Pubblicità

SeventyOne20 : .@Mipaaf_, Triturate vivi o gassare i pulcini è già vietato in Francia e Germania, mentre l'Italia ha già approvato… - AS93693313 : .@Mipaaf_, Triturate vivi o gassare i pulcini è già vietato in Francia e Germania, mentre l'Italia ha già approvato… - JanPistore : .@Mipaaf_, Triturate vivi o gassare i pulcini è già vietato in Francia e Germania, mentre l'Italia ha già approvato… - mary77744892 : .@Mipaaf_, Triturate vivi o gassare i pulcini è già vietato in Francia e Germania, mentre l'Italia ha già approvato… - Emilystellaemi2 : RT @BlasucciGiorgia: .@Mipaaf_, Triturate vivi o gassare i pulcini è già vietato in Francia e Germania, mentre l'Italia ha già approvato al… -