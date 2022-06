NASCAR 2022, Sonoma: prima vittoria per Daniel Suarez (Di lunedì 13 giugno 2022) La gara di Sonoma della NASCAR 2022 è terra di conquista messicana. Daniel Suarez, nativo di Monterrey, conquista la sua prima vittoria nella Cup Series, al termine di una gara condotta per la maggior parte. Il pilota del Trackhouse Racing resiste agli attacchi di Chris Buescher, il suo avversario più pericoloso nelle fasi finali. Ma soprattutto, chiude il ciclo di un driver incompiuto, a cui il risultato grosso sfugge sempre vuoi per un errore vuoi per una strategia fallata. In terza posizione c’è Michael McDowell, bravo a domare un rinato Kevin Harvick. Austin Cindric, Ryan Blaney, Ross Chastain, Chase Elliott, William Byron e Brad Keselowski chiudono la top ten. I cambi di leader sono sei, le caution quattro, per una domenica pomeriggio tutto sommato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 giugno 2022) La gara didellaè terra di conquista messicana., nativo di Monterrey, conquista la suanella Cup Series, al termine di una gara condotta per la maggior parte. Il pilota del Trackhouse Racing resiste agli attacchi di Chris Buescher, il suo avversario più pericoloso nelle fasi finali. Ma soprattutto, chiude il ciclo di un driver incompiuto, a cui il risultato grosso sfugge sempre vuoi per un errore vuoi per una strategia fallata. In terza posizione c’è Michael McDowell, bravo a domare un rinato Kevin Harvick. Austin Cindric, Ryan Blaney, Ross Chastain, Chase Elliott, William Byron e Brad Keselowski chiudono la top ten. I cambi di leader sono sei, le caution quattro, per una domenica pomeriggio tutto sommato ...

Pubblicità

zazoomblog : NASCAR Cup Series Daniel Suarez vince a Sonoma ed entra nella storia - #NASCAR #Series #Daniel #Suarez #vince - luca_pelle2508 : Daniel Suarez vince a Sonoma nella NASCAR Cup Series #pellemotorsport #motori #racing #motorsport #passion #nascar… - PelleMotorsport : Daniel Suarez vince a Sonoma nella NASCAR Cup Series #pellemotorsport #motori #racing #motorsport #passion #nascar… - KevinTottiF1 : Un bel riferimento alla Next Gen NASCAR Cup che correrà a Le Mans l'anno prossimo... Garage 56 is back! E poi... Ji… - NASCARRacingCo : Sonoma TV Schedule: June 2022 (NASCAR) - MORE: ( -