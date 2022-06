Napoli, ancora nessun rinnovo e pugno duro con Ruiz: rischia l'esclusione come Milik (Di lunedì 13 giugno 2022) Fase di stallo per il rinnovo di Fabian Ruiz col Napoli. Il centrocampista spagnolo non ha raggiunto l'accordo con la società che gli ha proposto il prolungamento per un anno (fino al 2024) con... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 13 giugno 2022) Fase di stallo per ildi Fabiancol. Il centrocampista spagnolo non ha raggiunto l'accordo con la società che gli ha proposto il prolungamento per un anno (fino al 2024) con...

Pubblicità

vascorossi : Napoli ???? Napoli… che sento ancora i brividi nel cuore ?????? Che storia… Siete infiniti… alla prossima (Foto Villa… - Pall_Gonfiato : #Napoli, ancora nessun rinnovo e pugno duro con #Ruiz: rischia l'esclusione come #Milik - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Mertens-Napoli, al momento nessun segnale di apertura, ma non è ancora finita - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Mertens-Napoli, al momento nessun segnale di apertura, ma non è ancora finita - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Mertens-Napoli, al momento nessun segnale di apertura, ma non è ancora finita -