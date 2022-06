Mertens: "Pensavo di restare al Napoli. Voglio trovare un bel club" (Di lunedì 13 giugno 2022) Chi pensava che potesse restare al Napoli oppure coloro che avevano la speranza di un rinnovo contratuale in extremis di Mertens con il club azzurro, forse, dovranno riporre ogni aspettativa in tal senso.Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa con il Belgio del suo futuro: “Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono calmo, ma penso molto alla mia scelta. Pensavo di restare al Napoli, strano che abbiano aspettato così tanto. Riguardo al prolungamento del contratto al Napoli, non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di farvi sapere”. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Chi pensava che potessealoppure coloro che avevano la speranza di un rinnovo contratuale in extremis dicon ilazzurro, forse, dovranno riporre ogni aspettativa in tal senso.Dries, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa con il Belgio del suo futuro: “Il mio futuro?fare la scelta giusta.un bel. Sono calmo, ma penso molto alla mia scelta.dial, strano che abbiano aspettato così tanto. Riguardo al prolungamento del contratto al, non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di farvi sapere”.

