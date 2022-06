Isola dei Famosi, Alvin svela un retroscena su Jo Squillo: “Non un bel gesto” (Di lunedì 13 giugno 2022) In un’intervista rilasciata a Casa Chi, Alvin – inviato dell’Isola dei Famosi – ha rivelato in quali rapporti si trova con i naufraghi. A tal proposito il diretto interessato ha raccontato un aneddoto legato a Jo Squillo. Potrebbe interessarti: La replica dell’Isola dei Famosi Che cos’è successo con Jo Squillo? Jo Squillo ha preso parte al reality show di Canale 5 qualche anno fa, ma la permanenza è stata breve. La concorrente infatti, fu costretta ad abbandonare il programma a causa di un infortunio. Intervenuto nella diretta Instagram di Casa Chi, Alvin ha raccontato un episodio riguardante la 59enne milanese. Come spiegato dall’inviato, una volta Jo Squillo in preda ad una crisi di nervi gli tirò un pezzo di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 13 giugno 2022) In un’intervista rilasciata a Casa Chi,– inviato dell’dei– ha rivelato in quali rapporti si trova con i naufraghi. A tal proposito il diretto interessato ha raccontato un aneddoto legato a Jo. Potrebbe interessarti: La replica dell’deiChe cos’è successo con Jo? Joha preso parte al reality show di Canale 5 qualche anno fa, ma la permanenza è stata breve. La concorrente infatti, fu costretta ad abbandonare il programma a causa di un infortunio. Intervenuto nella diretta Instagram di Casa Chi,ha raccontato un episodio riguardante la 59enne milanese. Come spiegato dall’inviato, una volta Join preda ad una crisi di nervi gli tirò un pezzo di ...

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Alvin svela un retroscena su Jo Squillo: “Non un bel gesto” - tuttopuntotv : Isola dei Famosi, Alvin svela un retroscena su Jo Squillo: “Non un bel gesto” #isola #IsoladeiFamosi - leggoit : Isola dei famosi, chi ha perso più kg tra i naufraghi? Non si tratta di Nicolas Vaporidis: ecco chi è - GiornalismoI : Godzilla vs. Kong: recensione grossa e stupida CAZZO DI KONG! Che strada da fare in meno di un decennio. Dopo l’ap… -