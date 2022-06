In Francia è testa a testa tra Macron e Mélenchon (Di lunedì 13 giugno 2022) Secondo le proiezioni, nel primo turno delle elezioni legislative in Francia, la lista Ensemble! che sostiene il neo-rieletto presidente Emmanuel Macron ha superato di appena lo 0,09% il raggruppamento di sinistra Nupes, guidato da Jean-Luc Mélenchon. La coalizione governativa Ensemble! è data intorno al 26%. Mentre la sinistra radicale della Nuova unione popolare ecologista e sociale di Mélenchon parla di un «risultato storico» e invita «il suo popolo» a «dilagare» nel secondo turno di domenica prossima. Le proiezioni del voto in seggi, in realtà, indicano che la Nupes non otterrà la maggioranza e quindi con ogni probabilità Mélenchon non sarà primo ministro in una difficile coabitazione con Macron. Ma bisognerà capire se Macron, dopo i ballottaggi di domenica ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 giugno 2022) Secondo le proiezioni, nel primo turno delle elezioni legislative in, la lista Ensemble! che sostiene il neo-rieletto presidente Emmanuelha superato di appena lo 0,09% il raggruppamento di sinistra Nupes, guidato da Jean-Luc. La coalizione governativa Ensemble! è data intorno al 26%. Mentre la sinistra radicale della Nuova unione popolare ecologista e sociale diparla di un «risultato storico» e invita «il suo popolo» a «dilagare» nel secondo turno di domenica prossima. Le proiezioni del voto in seggi, in realtà, indicano che la Nupes non otterrà la maggioranza e quindi con ogni probabilitànon sarà primo ministro in una difficile coabitazione con. Ma bisognerà capire se, dopo i ballottaggi di domenica ...

