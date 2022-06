Gli schiavi nascosti delle cucine (Di lunedì 13 giugno 2022) Contratti fasulli, orari massacranti, stipendi bassissimi. Chi lavora nella ristorazione è spesso sfruttato. E mentre chef e imprenditori denunciano la carenza di personale, alcuni cercano di dare la colpa al reddito di cittadinanza. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 13 giugno 2022) Contratti fasulli, orari massacranti, stipendi bassissimi. Chi lavora nella ristorazione è spesso sfruttato. E mentre chef e imprenditori denunciano la carenza di personale, alcuni cercano di dare la colpa al reddito di cittadinanza. Leggi

Pubblicità

repubblica : Lo chef Borghese invita a lavorare gratis per fare gavetta, i livornesi lo accolgono con gli strisioni: 'No agli sc… - sepetrel : @klaatu29 @repubblica Ci sono gli schiavi bangla pakistani indonesiani - biondifil : RT @La_manina__: Stipendi da fame. Sindacati inesistenti. Zero tutele. Immigrati indiani e pakistani trattati come schiavi. Ma per Repubbli… - kiara86769608 : RT @stebaraz: @superbadile Perchè pagare la gente quando puoi avere gli schiavi gratis? - ZPeppem : RT @La_manina__: Stipendi da fame. Sindacati inesistenti. Zero tutele. Immigrati indiani e pakistani trattati come schiavi. Ma per Repubbli… -