F1, i problemi di affidabilità della Ferrari: un grande incremento di prestazioni porta a delle conseguenze (Di lunedì 13 giugno 2022) Tanti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori stanno sottolineando i problemi di affidabilità della Ferrari, alla base del doppio stop delle due Rosse a Baku, sede dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato cittadino azero, infatti, ci si attendeva una riscossa delle due F1-75, ma alla fine a festeggiare è stata ancora una volta la Red Bull. Scuderia di Milton Keynes autrice di una doppietta, con Max Verstappen vincitore e Sergio Perez secondo, mentre il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno terminato la loro avventura al 20° e 9° giro. Ci si sta interrogando sui motivi di questa debacle e le ragioni sono molte. C’è chi parla di problemi di surriscaldamento o chi di scelta della MGU-H poco azzeccata (n.1) per il ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Tanti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori stanno sottolineando idi, alla base del doppio stopdue Rosse a Baku, sede dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato cittadino azero, infatti, ci si attendeva una riscossadue F1-75, ma alla fine a festeggiare è stata ancora una volta la Red Bull. Scuderia di Milton Keynes autrice di una doppietta, con Max Verstappen vincitore e Sergio Perez secondo, mentre il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno terminato la loro avventura al 20° e 9° giro. Ci si sta interrogando sui motivi di questa debacle e le ragioni sono molte. C’è chi parla didi surriscaldamento o chi di sceltaMGU-H poco azzeccata (n.1) per il ...

RubinoIvo : RT @SmilexTech: Binotto: «Non sono preoccupato per Montreal perché monteremo un nuovo motore e a basso chilometraggio non dovremmo aver pro… - OA_Sport : #F1 Problemi di affidabilità della Ferrari e cause: ma lo step evolutivo, soprattutto sul fronte motoristico, è sta… - Fracogliandro3 : RT @FRAXCHARLES: che poi scusatemi alla fine noi abbiamo letteralmente fatto un motore da un nuovo progetto, mentre RB e compagnia bella ha… - ManuBoniPH : @Roberta07love Appunto, hanno spinto sulle mappature pensando di aver raggiunto l'affidabilità, mentre ora dovranno… - ReganTarriot : RT @SmilexTech: Binotto: «Non sono preoccupato per Montreal perché monteremo un nuovo motore e a basso chilometraggio non dovremmo aver pro… -