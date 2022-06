Elezioni Taranto 2022 | risultati Comunali e spoglio in tempo reale - Politica - quotidiano net

Pubblicità

News24_it : Risultati Elezioni comunali 12 Giugno 2022: lista dei Comuni della Provincia di “TARANTO” e Regione “PUGLIA”, i ris… - moneypuntoit : ?? Elezioni Taranto 2022, chi ha vinto? Risultati LIVE sindaco e liste ?? - UltimaOra_24 : Elezioni amministrative ??, i dati sull’affluenza in Puglia: il comune con maggiore affluenza al voto è stato Palagi… - QuelloKeSbrocca : era il dato delle 19.00 quello. affluenza definitiva ferma al 57% - BlunoteWeb : Elezioni Taranto: Dato definitivo, affluenza al 52,02% -

Rinaldo Melucci, sindaco uscente di, 13 giugno 2022 - Spoglio in corso anche aper lecomunali 2022 . Nella città pugliesel'affluenza si è assestata al 52,13%, in calo di 6 punti percentuali rispetto alle amministrative del 2017 (allora votò il 58,52% degli ...... Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, Barletta,, Messina e Oristano . Leggi anche...ancora sul tema "Membri laici consigli giudiziari" il sì ha toccato la vetta del 72,08%; infine su "Elezioni componenti togati CSM" il ... 65,57% e infine a Taranto (7 comuni al voto), affluenza al 57 ...Taranto, 13 giugno 2022 - Spoglio in corso anche a Taranto per le elezioni comunali 2022. Nella città pugliesel'affluenza si è assestata al 52,13%, in calo di 6 punti percentuali rispetto alle amminis ...