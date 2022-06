Draghi in Israele cerca la risposta alla crisi del gas (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo Washington, Israele. E poi - dopo il G7 di Elmau e il vertice Nato di Madrid - Ankara. Prima dei due summit internazionali, invece, potrebbe esserci la missione a Kiev insieme a Olaf Scholz e Emmanuel Macron. Mentre i partiti che sostengono il suo Governo sono impegnati nella prova del primo turno delle Amministrative e nella sfida dei referendum sulla giustizia, è fitta l'agenda internazionale di Mario Draghi. La guerra in Ucraina è chiaramente in primo piano, così come lo sono tutti i dossier - umanitario, alimentare, energetico, economico - che ne derivano. E se la tappa turca, con tanto di vertice intergovernativo, è fissata a inizio luglio e riveste un'importanza fondamentale dal momento che Ankara è al centro del negoziato per quel che riguarda la possibile risoluzione della crisi del grano, anche la prima visita in Medio ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo Washington,. E poi - dopo il G7 di Elmau e il vertice Nato di Madrid - Ankara. Prima dei due summit internazionali, invece, potrebbe esserci la missione a Kiev insieme a Olaf Scholz e Emmanuel Macron. Mentre i partiti che sostengono il suo Governo sono impegnati nella prova del primo turno delle Amministrative e nella sfida dei referendum sulla giustizia, è fitta l'agenda internazionale di Mario. La guerra in Ucraina è chiaramente in primo piano, così come lo sono tutti i dossier - umanitario, alimentare, energetico, economico - che ne derivano. E se la tappa turca, con tanto di vertice intergovernativo, è fissata a inizio luglio e riveste un'importanza fondamentale dal momento che Ankara è al centro del negoziato per quel che riguarda la possibile risoluzione delladel grano, anche la prima visita in Medio ...

