Covid: Ecdc, Omicron 4 e 5 domineranno con crescita casi in prossime settimane (Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu. (Adnkronos Salute) - "Il vantaggio di crescita riportato per le varianti Omicron 4 e 5 (BA.4 e BA.5) suggerisce che diventeranno dominanti in tutta l'Unione europea/Spazio economico europeo, probabilmente con conseguente aumento dei casi Covid nelle prossime settimane". E' quanto evidenzia il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc, in un aggiornamento epidemiologico su Sars-CoV-2 nell'area, che prende in considerazione le implicazioni dell'emergere delle due nuove sottovarianti di Omicron. "La maggior parte dei Paesi dell'Ue/See ha rilevato basse percentuali di BA.4 e BA.5, tuttavia molti hanno visto un aumento nelle ultime settimane. In Portogallo, BA.5 è diventata la variante dominante ...

