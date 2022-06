Comunali Palermo, Lagalla: “Grazie agli elettori che mi hanno scelto come sindaco” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “Consentitemi di ringraziare gli elettori che hanno deciso di sostenere le liste del centrodestra assegnandomi il ruolo di sindaco di questa città”. Così Roberto Lagalla parlando in conferenza stampa a Palermo ufficializza la sua vittoria al primo turno delle amministrative. “Certo – ammette il candidato di centrodestra – c’è stata una forte astensione che, tanto in Italia quanto a Palermo, lascia pensare. Qui c’è stata anche la coincidenza con la partita che ha visto la promozione del Palermo in serie B e la chiusura di alcune sezioni elettorali che hanno aperto solo nel pomeriggio quando sono stati trovati i rimpiazzi ai presidenti di seggio. Cominceremo subito a lavorare, con la maggioranza e l’opposizione, sui tanti problemi di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “Consentitemi di ringraziare glichedeciso di sostenere le liste del centrodestra assegnandomi il ruolo didi questa città”. Così Robertoparlando in conferenza stampa aufficializza la sua vittoria al primo turno delle amministrative. “Certo – ammette il candidato di centrodestra – c’è stata una forte astensione che, tanto in Italia quanto a, lascia pensare. Qui c’è stata anche la coincidenza con la partita che ha visto la promozione delin serie B e la chiusura di alcune sezioni elettorali cheaperto solo nel pomeriggio quando sono stati trovati i rimpiazzi ai presidenti di seggio. Cominceremo subito a lavorare, con la maggioranza e l’opposizione, sui tanti problemi di ...

Pubblicità

you_trend : ?? BREAKING - Comunali Roberto Lagalla (CDX) è eletto sindaco di #Palermo al primo turno. #MaratonaYouTrend - Agenzia_Ansa : COMUNALI | Affluenza in calo al 54,72%. Alle ore 14 il via allo spoglio. Secondo gli exit poll, Bucci è avanti a Ge… - myrtamerlino : I #referendum meno votati della storia. A #Palermo mancano perfino i Presidenti e per ore non si è potuto votare. A… - vega_vega93 : RT @DavideR46325615: Elezioni comunali Palermo, Roberto Lagalla, candidato scelto da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri vede la vittoria. Ad… - PaolaTacconi : RT @DavideR46325615: Elezioni comunali Palermo, Roberto Lagalla, candidato scelto da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri vede la vittoria. Ad… -