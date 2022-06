Classifica ATP: Berrettini vince e riapre la caccia, cinque nuovi best ranking (Di lunedì 13 giugno 2022) Matteo (10), dopo il rientro in campo con successo finale a Stoccarda, riprende la corsa verso le vette più alte della Classifica. In top-50 Sinner (13) scende un gradino mentre Sonego resta stabile al n. 32. Nuove migliori classifiche personali per Agamenone (145), Moroni (159), Zeppieri (173), Nardi (186) e Bonadio (200) Leggi su federtennis (Di lunedì 13 giugno 2022) Matteo (10), dopo il rientro in campo con successo finale a Stoccarda, riprende la corsa verso le vette più alte della. In top-50 Sinner (13) scende un gradino mentre Sonego resta stabile al n. 32. Nuove migliori classifiche personali per Agamenone (145), Moroni (159), Zeppieri (173), Nardi (186) e Bonadio (200)

