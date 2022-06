Cilento, ecco i sindaci eletti (Di lunedì 13 giugno 2022) di Arturo Calabrese Tra conferme e volti nuovi, diversi comuni del Cilento hanno scelto da chi farsi amministrare nei prossimi cinque anni. A Buonabitacolo, Giancarlo Guercio si conferma sindaco. In questo caso c’era da battere soltanto il quorum. Ernesto Alfano, Franco Antonucci, Vincenza Basile, Gerardina Ceglia, Michele Grillo, Francesco Pio Ignoto, Antonio Lapenta, Enrico Marchesano, Giuseppe Pinto ed Emanuel Tordo formeranno il consiglio. Camerota conferma l’uscente Mario Salvatore Scarpitta con “Terradamare” che batte Pierpaolo Guzzo e “Uniti per Cambiare”. Centola ha un nuovo sindaco: si tratta di Rosario Pirrone che batte la compagine dell’ex sindaco capeggiata da Andrea Luongo. Anche a Cicerale la sfida era sul quorum, ma Giorgio Ruggiero è il nuovo sindaco grazie al superamento dello stesso con 998 votanti. 502 i voti per la lista “Noi”, mentre 173 sono le ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 13 giugno 2022) di Arturo Calabrese Tra conferme e volti nuovi, diversi comuni delhanno scelto da chi farsi amministrare nei prossimi cinque anni. A Buonabitacolo, Giancarlo Guercio si conferma sindaco. In questo caso c’era da battere soltanto il quorum. Ernesto Alfano, Franco Antonucci, Vincenza Basile, Gerardina Ceglia, Michele Grillo, Francesco Pio Ignoto, Antonio Lapenta, Enrico Marchesano, Giuseppe Pinto ed Emanuel Tordo formeranno il consiglio. Camerota conferma l’uscente Mario Salvatore Scarpitta con “Terradamare” che batte Pierpaolo Guzzo e “Uniti per Cambiare”. Centola ha un nuovo sindaco: si tratta di Rosario Pirrone che batte la compagine dell’ex sindaco capeggiata da Andrea Luongo. Anche a Cicerale la sfida era sul quorum, ma Giorgio Ruggiero è il nuovo sindaco grazie al superamento dello stesso con 998 votanti. 502 i voti per la lista “Noi”, mentre 173 sono le ...

