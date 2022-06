C’è di tutto, in rete, relativamente ai dati hackerati del Comune di Palermo. Di tutto, tranne una comunicazione trasparente (Di lunedì 13 giugno 2022) Vice Society, with love. È così che inizia la schermata violetta in cui, nel dark web, sono stati pubblicati i primi dati frutto dell’attacco hacker al Comune di Palermo, in un momento cruciale per la città. Il Comune è sotto la lente d’ingrandimento per i ritardi di ieri nelle operazioni di voto per l’election day (che nel capoluogo siciliano riguardava anche la scelta del sindaco), per le defezioni dei presidenti di seggio, ma anche per il grande furto di dati che c’è stato a inizio mese, con il conseguente stop di diversi servizi digitali della pubblica amministrazione, utili anche alle operazioni di voto del 12 giugno. Fatto sta che proprio il 12 giugno, giorno di elezioni, il Comune di Palermo ha assistito alla pubblicazione dei dati personali dei ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 giugno 2022) Vice Society, with love. È così che inizia la schermata violetta in cui, nel dark web, sono stati pubblicati i primifrutto dell’attacco hacker aldi, in un momento cruciale per la città. Ilè sotto la lente d’ingrandimento per i ritardi di ieri nelle operazioni di voto per l’election day (che nel capoluogo siciliano riguardava anche la scelta del sindaco), per le defezioni dei presidenti di seggio, ma anche per il grande furto diche c’è stato a inizio mese, con il conseguente stop di diversi servizi digitali della pubblica amministrazione, utili anche alle operazioni di voto del 12 giugno. Fatto sta che proprio il 12 giugno, giorno di elezioni, ildiha assistito alla pubblicazione deipersonali dei ...

Pubblicità

vitopetrocelli : Invito a leggere tutto l'articolo del @fattoquotidiano E' descritto molto bene il pasticcio politico che la confer… - Ettore_Rosato : L’ipocrisia della Russia di #Putin che protesta per come viene trattata in tv spiega l’arroganza di chi invade un v… - Paolo_Bargiggia : La vergogna di @DAZN_IT che ha offerto un servizio tecnicamente pessimo tutto l'anno, per non parlare poi dei conte… - Sabrina00297634 : @sofiaadicarlo @bety99800533 Ricordati che la miglior cura sta in te stessa .. e se non riesci a superare fai un be… - DarioGuglielmin : RT @SasyPanza: Vincy è magico. Lui rende tutto semplice. Se gli chiedete di disegnare il cimitero, lui lo farà pieno di colori, fiori e can… -