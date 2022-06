Canottaggio | il RYCC Savoia campione d’Italia nel “due con”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Campioni! Per il decimo anno consecutivo, un equipaggio del Reale Yacht Club Canottierivince un titolo tricolore assoluto. L’ultimo tassello l’ha messo il “due con” senior formato da Antonio Cascone, Volodymyr Kuflyk e la timoniera Alessandra Faella, allenato da Andrea Coppola e Mariano Esposito, che ha conquistato la medaglia d’oro precedendo di circa tre secondi un altro scafo del Circolo, quello di Aniello Sabbatino, Antonio Zaffino (tim. Riccardo Fattore). “Un record difficilmente eguagliabile, che ci teniamo stretti e che ci mette alla pari dei gruppi militari, da sempre protagonisti nel”, afferma Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente. “Ed è un record per il quale ringrazio consiglieri, ...

