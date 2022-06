Berrettini-Evans, ATP Queen’s 2022: orario, programma, tv, streaming (Di lunedì 13 giugno 2022) Nella giornata di domani è in programma l’esordio, da Campione in carica dopo la vittoria ottenuta l’anno scorso, per Matteo Berrettini all’ATP Queen’s 2022; l’azzurro, al rientro dopo l’intervento alla mano che lo ha costretto ai box per tre mesi, è reduce dalla splendida vittoria all’ATP di Stoccarda. Un rientro del genere dopo un lungo stop era di fatto un sogno per l’azzurro: Berrettini stesso, al termine della finale portata a casa nella giornata di ieri ai danni di Andy Murray, ha confessato di non aver nemmeno mai pensato alla possibilità di vincere l’ATP 250 di Stoccarda, vista la sua condizione fisica. Eppure, Matteo Berrettini ha stupito anche se stesso, rendendosi protagonista di buone prestazioni (non è ancora al meglio, questo è evidente) che gli hanno permesso di tornare ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Nella giornata di domani è inl’esordio, da Campione in carica dopo la vittoria ottenuta l’anno scorso, per Matteoall’ATP; l’azzurro, al rientro dopo l’intervento alla mano che lo ha costretto ai box per tre mesi, è reduce dalla splendida vittoria all’ATP di Stoccarda. Un rientro del genere dopo un lungo stop era di fatto un sogno per l’azzurro:stesso, al termine della finale portata a casa nella giornata di ieri ai danni di Andy Murray, ha confessato di non aver nemmeno mai pensato alla possibilità di vincere l’ATP 250 di Stoccarda, vista la sua condizione fisica. Eppure, Matteoha stupito anche se stesso, rendendosi protagonista di buone prestazioni (non è ancora al meglio, questo è evidente) che gli hanno permesso di tornare ...

Pubblicità

MrGMDelgado : @QueensTennis @the_LTA @GettySport @atptour @SamQuerrey @dieschwartzman @CasperRuud98 @ryanhpen @MattBerrettini… - Stefaniaugo77 : RT @GeorgeSpalluto: Domani al Queen's Berrettini vs Evans 3° match dalle 13 sul Centrale Sonego vs Kudla 3° match dalle 13.30 sul Campo 1 - GeorgeSpalluto : Domani al Queen's Berrettini vs Evans 3° match dalle 13 sul Centrale Sonego vs Kudla 3° match dalle 13.30 sul Campo 1 - PressGiochi : Tennis – Berrettini: esordio in discesa, al Queen’s, con Evans: - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #berrettini #Queen039s Scommesse tennis: Queen’s, per Berrettini esordio in di… -