Baldini: “Castagnini straordinario, sulle mie scelte mai intervenuto. E’ un amico” (Di lunedì 13 giugno 2022) I rosanero ritornano in Serie B in seguito alla vittoria nella finale playoff di Lega Pro contro il Padova, le dichiarazioni del tecnico del Palermo Silvio Baldini Leggi su mediagol (Di lunedì 13 giugno 2022) I rosanero ritornano in Serie B in seguito alla vittoria nella finale playoff di Lega Pro contro il Padova, le dichiarazioni del tecnico del Palermo Silvio

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Castagnini straordinario, sulle mie scelte mai intervenuto. E’ un amico” - Mediagol : Baldini: “Castagnini straordinario, sulle mie scelte mai intervenuto. E’ un amico” - NandoArm8 : Non è una conferenza stampa ma una lezione universitaria. In cattedra il professore Silvio Baldini. #Palermo… - infoitsport : Castagnini: 'Il momento chiave per il Palermo è stato l'arrivo di Baldini' - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE, PALERMO IN B: LA CONFERENZA STAMPA DI BALDINI E CASTAGNINI -