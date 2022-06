Atripalda | Paolo Spagnuolo torna sindaco dopo cinque anni

Pubblicità

occhio_notizie : Elezioni comunali 2022 ad #Atripalda: il nuovo sindaco è Paolo Spagnuolo #elezioni #elezioni2022 #diretta - CinqueRighe : COMUNI - Amministrative Atripalda, Paolo Spagnuolo avanti nello scrutinio - -

AvellinoToday

...14 comuni irpini riflettori accesi senza dubbio sue Solofra. Nel comune della Valle del Sabato il sindaco uscente Giuseppe Spagnuolo punta al bis, ma sarà battaglia con l'ex sindaco...Ci sono paesi poi cristallizzati nelle candidature, come il Comune di, poco meno di 11 mila abitanti in provincia di Avellino, che ripropone gli stessi aspiranti sindaci del 2017,... Atripalda, Paolo Spagnuolo è il nuovo sindaco: "Dobbiamo ripartire dai quartieri" Elezioni comunali 2022 ad Atripalda: la diretta in tempo reale, spoglio, affluenza, risultati, seggi, risultati, sindaco Paolo Spagnuolo ...Lunghe file ai seggi elettorali nel giorno del voto amministrativo per la scelta del nuovo sindaco e del Consiglio comunale di Atripalda. Capannelli di candidati dei tre schieramenti per tutta la gior ...