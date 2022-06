Yogurt senza lattosio ritirato dal mercato: cosa contiene (Di domenica 12 giugno 2022) Segnalato il richiamo precauzionale di alcuni Yogurt senza lattosio e di altri prodotti. Vediamo quali e perché Molto spesso succede che sfortunatamente alcuni prodotti sul mercato vengono ritirati perché contaminati da tossine o altre sostane nocive per la salute dei consumatori. Supermercato (Foto: Pixabay)Ne è un esempio il caso della Kinder che fu costretta a ritirare alcuni lotti di uova di cioccolato perché potevano esporre i consumatori al rischio di salmonella. Stavolta la grande catena di Coop ha segnalato una serie di prodotti in quanto contaminati e dunque rischiosi per la salute. Yogurt e altri prodotti ritirati dal mercato Yogurt ritirato (Pixabay)La Coop dunque ha deciso di ritirare alcuni prodotti dal ... Leggi su vesuvius (Di domenica 12 giugno 2022) Segnalato il richiamo precauzionale di alcunie di altri prodotti. Vediamo quali e perché Molto spesso succede che sfortunatamente alcuni prodotti sulvengono ritirati perché contaminati da tossine o altre sostane nocive per la salute dei consumatori. Super(Foto: Pixabay)Ne è un esempio il caso della Kinder che fu costretta a ritirare alcuni lotti di uova di cioccolato perché potevano esporre i consumatori al rischio di salmonella. Stavolta la grande catena di Coop ha segnalato una serie di prodotti in quanto contaminati e dunque rischiosi per la salute.e altri prodotti ritirati dal(Pixabay)La Coop dunque ha deciso di ritirare alcuni prodotti dal ...

