Will per Sky TG24, le nuove frontiere dei diritti per la comunità LGBTQ+ (Di domenica 12 giugno 2022) Il cambiamento arriva sempre un po' per volta e poi tutto d'un tratto. Guardare ai grandi trend del cambiamento di oggi per capire il mondo di domani è l'obiettivo di What's Next, il nuovo progetto frutto della collaborazione tra Sky TG24 e Will (@Will ita), la community online first composta da oltre 1,5 milioni di persone e aziende che ogni giorno affronta il cambiamento che avviene attorno a noi. Will racconta l'attualità in maniera semplice e immediata su Instagram e le principali piattaforme social "per fare tutti i giorni un figurone a cena". Leggi su tg24.sky (Di domenica 12 giugno 2022) Il cambiamento arriva sempre un po' per volta e poi tutto d'un tratto. Guardare ai grandi trend del cambiamento di oggi per capire il mondo di domani è l'obiettivo di What's Next, il nuovo progetto frutto della collaborazione tra Sky(@ita), la community online first composta da oltre 1,5 milioni di persone e aziende che ogni giorno affronta il cambiamento che avviene attorno a noi.racconta l'attualità in maniera semplice e immediata su Instagram e le principali piattaforme social "per fare tutti i giorni un figurone a cena".

Pubblicità

Who_will_I_be_ : Grazie per avermi fatta ridere!?? - kyorukiei : ma guardate le cose a occhi chiusi per non capire che will è queer - RockStrangis91 : @estancaa2 sto alla terza e per ora steve e will - myrtsuvnz : RT @offyvnz: cerchiamo steve harrington per questo gdr attivo ed accogliente, abbiamo già nancy, robin, will, max ed eleven cosa aspetti ad… - dd4yligth : RT @full_of_buttaah: tuttx noi quando lewis e will non si erano visti per anni : #comeanimamai -