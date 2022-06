Toni Storm: “La WWE è la terra del NO. Soprattutto per alcuni wrestler” (Di domenica 12 giugno 2022) Intervenuta nel podcast di Chris Jericho, la wrestler AEW Toni Storm ha parlato della sua esperienza in WWE e della differenza rispetto a quanto ha trovato durante la sua nuova avventura in AEW. Toni ha spiegato di aver avuto qualche difficoltà in WWE a causa del forte controllo da parte del team creativo sul suo operato. La terra del no La wrestler australiana ha spiegato: “Mi piace stare qui perché ho tanta libertà. Sento di avere libertà creativa. Sento di potermi esprimere in modo più naturale. La WWE è un po’ la terra del ‘No’. alcuni la chiamano così. Ti viene detto spesso “no”. Molte delle tue idee e della tua creatività vengono bloccate. Non sempre, non per tutti. Solo per alcune persone. Questo va detto”. Toni ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 12 giugno 2022) Intervenuta nel podcast di Chris Jericho, laAEWha parlato della sua esperienza in WWE e della differenza rispetto a quanto ha trovato durante la sua nuova avventura in AEW.ha spiegato di aver avuto qualche difficoltà in WWE a causa del forte controllo da parte del team creativo sul suo operato. Ladel no Laaustraliana ha spiegato: “Mi piace stare qui perché ho tanta libertà. Sento di avere libertà creativa. Sento di potermi esprimere in modo più naturale. La WWE è un po’ ladel ‘No’.la chiamano così. Ti viene detto spesso “no”. Molte delle tue idee e della tua creatività vengono bloccate. Non sempre, non per tutti. Solo per alcune persone. Questo va detto”....

