Serie B 2022/2023, tutte le 20 squadre al via: l’elenco completo (Di domenica 12 giugno 2022) l’elenco completo delle 20 squadre al via della Serie B 2022/2023. La finale playoff di Serie C tra Palermo e Padova ha ufficialmente chiuso la stagione 2021/2022, definendo il quadro delle formazioni al via della prossima Serie cadetta. Cagliari, Genoa e Venezia, retrocesse dalla Serie A, proveranno a tornare subito nella massima Serie del campionato italiano, ma dovranno vedersela con altre agguerrite contendenti. Di seguito, l’elenco delle 20 squadre che giocheranno il campionato di Serie B 2022/2023. Serie B 2022/2023: ecco le 20 ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022)delle 20al via della. La finale playoff diC tra Palermo e Padova ha ufficialmente chiuso la stagione 2021/, definendo il quadro delle formazioni al via della prossimacadetta. Cagliari, Genoa e Venezia, retrocesse dallaA, proveranno a tornare subito nella massimadel campionato italiano, ma dovranno vedersela con altre agguerrite contendenti. Di seguito,delle 20che giocheranno il campionato di: ecco le 20 ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA IL PALERMO TORNA IN SERIE B ?? - Gazzetta_it : Inter, tifosi da record per l'ottavo anno consecutivo. E ora è corsa agli ultimi abbonamenti liberi - Gazzetta_it : Cda #Milan, si dimette un consigliere. Che porta Elliott in tribunale - infoitsport : Basket, Finale Scudetto 2022: l'Olimpia Milano batte 94-82 la Virtus Bologna e guida la serie 2-1 - SportRepubblica : L'Olimpia Milano batte 94-82 la Virtus Bologna e si porta avanti 2-1 nella serie -