Repsol vs Rossi & Michelin, un'ombra sulle vittorie in classe regina (Di domenica 12 giugno 2022) Repsol, attacco frontale a Valentino Rossi: l'accusa è pesantissima. Lo storico sponsor della Honda ha criticato la MotoGP, che, in crisi senza Valentino Rossi e Marc Marquez, ultimamente ha perso interesse. Viene lanciata una frecciata diretta a Valentino Rossi sul tema delle gomme. Repsol stende un'ombra sulla MotoGP I rumors sono esplosi in casa Repsol, sul suo sito ufficiale, a proposito della MotoGP di oggi, ma anche in riferimento alle gare del passato. Il noto marchio spagnolo ha messo in evidenza che adesso è diventato sempre più complicato effettuare sorpassi. L'attivazione di nuove tecnologie, come le "ali o gli abbassatori", rendono le moto sempre più veloci, ma tutto diventa più difficile. La prestazione non dipende più solo dal motore e dalle ...

