Referendum, Berlusconi attacca a tutto campo: «Giustizia ancora politicizzata» (Di domenica 12 giugno 2022) Le esternazioni al seggio dopo gli arresti di Palermo: «Potevano aspettare due giorni dopo il voto». E sulla guerra: se fossi stato al Colle avrei fermato Putin Leggi su corriere (Di domenica 12 giugno 2022) Le esternazioni al seggio dopo gli arresti di Palermo: «Potevano aspettare due giorni dopo il voto». E sulla guerra: se fossi stato al Colle avrei fermato Putin

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'La storia della giustizia politicizzata che non è morta', così Berlusconi commentando quanto avvenuto in Sicilia a… - fanpage : Sia Silvio Berlusconi che Matteo Salvini sono intervenuti sui social violando il silenzio elettorale, chiedendo ai… - LaStampa : Referendum, Berlusconi in confusione all'urna: 'Manca una scheda'. Poi riappare ripiegata dentro un altro modulo - fgr62 : RT @mariobianchi18: Dichiarazione di oggi, non di 30 anni fa. - emagia : RT @dukana2: I CRIMINALI POLITICI HANNO SPESO 400 MILIONI DI EURO NOSTRI PER INUTILI #REFERENDUM! E POI NON TROVANO SOLDI PER GLI OSPEDAL… -