Red Bull di rincorsa in Azerbaijan: le parole di Perez, Verstappen e Horner (Di domenica 12 giugno 2022) La Red Bull è pronta a rincorrere la Ferrari nel Gran Premio d’Azerbaijan. Dietro al poleman Charles Leclerc, infatti, si sono annidati Sergio Perez e Max Verstappen, pronti a sfruttare ogni piccolo errore del monegasco in partenza e durante la gara. Obiettivo: continuare la striscia positiva. Red Bull, le parole dei protagonisti “La gara sarà lunga, saremo lì a lottare perché in ogni momento si possono commettere errori. Quando arrivi al Q3 dai tutto e tiri fuori le palle, siamo riusciti a sopravvivere andando vicini al muro – ha detto Sergio Perez, secondo in griglia di partenza – . Abbiamo avuto un problema al motore e ci ha fatto perdere potenza, non se sarebbe stato diverso perché Charles è stato molto forte“. “L’inizio del giro è stato buono, poi ho ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 giugno 2022) La Redè pronta a rincorrere la Ferrari nel Gran Premio d’. Dietro al poleman Charles Leclerc, infatti, si sono annidati Sergioe Max, pronti a sfruttare ogni piccolo errore del monegasco in partenza e durante la gara. Obiettivo: continuare la striscia positiva. Red, ledei protagonisti “La gara sarà lunga, saremo lì a lottare perché in ogni momento si possono commettere errori. Quando arrivi al Q3 dai tutto e tiri fuori le palle, siamo riusciti a sopravvivere andando vicini al muro – ha detto Sergio, secondo in griglia di partenza – . Abbiamo avuto un problema al motore e ci ha fatto perdere potenza, non se sarebbe stato diverso perché Charles è stato molto forte“. “L’inizio del giro è stato buono, poi ho ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? CHARLES VOLAAAAA A BAKU ?? Le Red Bull inseguono I risultati ? - sportmediaset : Leclerc mette il turbo, è pole davanti alle Red Bull. Sainz 4° #Formula1 #AzerbaijanGP - quaranta_vito : RT @FormulaPassion: #F1, #Leclerc: 'Le #RedBull non mi fanno più paura in gara' #AzerbaijanGP - FormulaPassion : #F1, #Leclerc: 'Le #RedBull non mi fanno più paura in gara' #AzerbaijanGP - sportli26181512 : F1, Gp Baku: le qualifiche dell'Azerbaijan viste dalla pista: Charles Leclerc si dimostra un extraterrestre anche s… -