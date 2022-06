Palermo in festa, batte il Padova e torna in serie B dopo 3 anni (Di domenica 12 giugno 2022) Delirio al `Renzo Barbera` di Palermo. dopo tre anni di Purgatorio il Palermo torna in serie B e lo fa in capo ad una stagione infinita, lunga 46 partite, battendo ancora un orgoglioso Padova nella finale play-off. Come all`andata, la squadra di Baldini si impone 1-0 su quella di Oddo: decidono i gol di Floriano all`Euganeo e il rigore trasformato da Brunori.Una gioia dopo tre anni passati con l`incubo del fallimento e il passaggio dalla serie D nella stagione 2019/20 con il ritorno tra i professionisti dopo una sola annata. In C settimo posto la scorsa stagione e il terzo in quella appena conclusa. Grande euforia questa sera dei 35 mila presenti allo stadio Barbera stracolmo con il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 12 giugno 2022) Delirio al `Renzo Barbera` ditredi Purgatorio ilinB e lo fa in capo ad una stagione infinita, lunga 46 partite,ndo ancora un orgogliosonella finale play-off. Come all`andata, la squadra di Baldini si impone 1-0 su quella di Oddo: decidono i gol di Floriano all`Euganeo e il rigore trasformato da Brunori.Una gioiatrepassati con l`incubo del fallimento e il passaggio dallaD nella stagione 2019/20 con il ritorno tra i professionistiuna sola annata. In C settimo posto la scorsa stagione e il terzo in quella appena conclusa. Grande euforia questa sera dei 35 mila presenti allo stadio Barbera stracolmo con il ...

