Napoli: Ounas nell'affare Deulofeu, la risposta dell'Udinese (Di domenica 12 giugno 2022) Il Napoli insiste per Gerard Deulofeu: secondo quanto riferito da Il Mattino, gli azzurri hanno provato a inserire nell'affare, incassando... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) Ilinsiste per Gerard: secondo quanto riferito da Il Mattino, gli azzurri hanno provato a inserire, incassando...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli: Ounas nell'affare Deulofeu, la risposta dell'Udinese: Il Napoli insiste per Gerard Deulofeu: secondo quanto… - _ilnapoletano_ : ?#Deulofeu-#Napoli si attende solo l’uscita di uno tra #Ounas e #Politano. . . #Calciomercato #Transfers #ilnapoletano - Tutto__Calcio_ : #Deulofeu sarà un giocatore del #Napoli! Lo spagnolo si unirà alla squadra di #Spalletti dopo l’uscita di uno tra… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, offerto #Ounas come contropartita per #Deulofeu ?? La risposta dell'#Udinese #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciome… - _ilnapoletano_ : Adam #Ounas può lasciare il #Napoli in estate: #Monza e #Torino hanno già mostrato interesse. (@NicoSchira) . .… -