"Le stanno provando tutte". Salvini e il voto negato a Palermo: golpe ai seggi? (Di domenica 12 giugno 2022) "Le stanno provando tutte per non perdere". Matteo Salvini esprime tutta la sua indignazione per quanto sta accadendo a Palermo, con una ventina di seggi chiusi per mancanza dei presidenti assegnati e conseguente impossibilità, per molti elettori, di votare alle amministrative e ai referendum sulla giustizia (dove il quorum è del 50% più uno degli aventi diritto, e dunque ogni scheda potrebbe risultare decisiva". "A Palermo ultimo disastro della amministrazione Orlando - commenta su Twitter Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia -: ci sono seggi non costituiti e gente mandata a casa. I precedenti dicono che quei cittadini possono essere chiamati a votare in altra data, a risultato acquisito! È una cosa gravissima!". Ma è dalla Lega, ...

