Lazio, anche Hysaj è pronto a partire - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo un anno termina l'avventura di Hysaj alla Lazio Roma, 12 giugno 2022 - Nonostante Maurizio Sarri abbia deciso di portarlo con sé per ben due volte nel corso della sua carriera, adesso per Elseid ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo un anno termina l'avventura diallaRoma, 12 giugno 2022 - Nonostante Maurizio Sarri abbia deciso di portarlo con sé per ben due volte nel corso della sua carriera, adesso per Elseid ...

Pubblicità

infoitsport : Carnesecchi Lazio, Sarri dà l'ok anche se si opererà: la situazione - infoitsport : Lazio, Sarri vuole Carnesecchi: c’è l’ok anche in caso di operazione - LucianoDavite : bravissimi gli U17 che pareggiano a Roma con la Lazio (1-1) e sono in semifinale (ANDATA 4-2 PER NOI) Grandi anche… - WhiteWidow_5050 : RT @bimbodimou: Mondiale in mano a Leclerc prima della maglia della Lazio —> Leclerc a breve superato anche da Zhou in classifica dopo la m… - bimbodimou : Mondiale in mano a Leclerc prima della maglia della Lazio —> Leclerc a breve superato anche da Zhou in classifica d… -