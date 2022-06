Inter scatenata | non solo Dybala | altro incontro in programma

(Di domenica 12 giugno 2022)sul mercato, atteso per la prossima settimana l’perma non: ungiocatore si avvicina L’, come rivelato da Giuseppe Marotta, vorrebbe chiudere le proprie operazioni di mercato e mettere a disposizione di Simone Inzaghi una squadra che resti competitiva già entro la fine di giugno. È perciò previsto per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

FalcoN18236637 : @AlfredoPedulla Scatenata questa Inter! - vivoperlinter : Inter scatenata: Inzaghi accontentato al 100% con 3 nomi su tutti (GDS) - infoitsport : Inter scatenata: nel mirino anche Milnkovic - EuropaCalcio : #Inter scatenata: da #Dybala a #Bremer passando per #Lukaku. Il punto #europacalcio - TUTTOJUVE_COM : Inter scatenata: nel mirino anche Milnkovic -

Tutto Juve

insomma, e le altre che fanno Il Milan vuole la coppia belga De Ketelaere - Lang, intanto tratta i rinnovi dei big Il Milan prosegue il lavoro parallelo tra nuovi acquisti e rinnovi ...Una giornata interocutoria in fase di mercato. Nessun colpo importante oggi, almeno ufficialmente. C'è l'che è sempree che vuole fare le cose in grande e soprattutto presto. E quando si dice presto, spiega Beppe Marotta , significa consegnare a Inzaghi la nuovaper il 30 giugno. ... Inter scatenata: nel mirino anche Milenkovic Scamacca era già seguito dalle big italiane: dal Napoli, che ne vorrebbe fare il centravanti titolare in caso di partenza di Osimhen, all’Inter, fino al Milan in particolare.Le parole del giovane attaccante del Sassuolo sulle sue simpatie calcistiche scatenano il putiferio sui social: i tifosi nerazzurri non perdonano.