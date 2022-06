Inghilterra-Italia 0-0, ottimi ascolti: 37% di share e circa 6 milioni di telespettatori (Di domenica 12 giugno 2022) ottimi ascolti per l’Italia di Roberto Mancini, impegnata in Nations League 2022/2023. La sfida contro l’Inghilterra, trasmessa su Rai 1 e terminata 0-0, ha fatto registrare dati notevoli. Ben 5 milioni 897 mila telespettatori hanno guardato il match con uno share del 37,4%. Il match, grazie al quale gli azzurri hanno consolidato la vetta del Gruppo 3, è stato di gran lunga il programma più gettonato in prima serata. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022)per l’di Roberto Mancini, impegnata in Nations League 2022/2023. La sfida contro l’, trasmessa su Rai 1 e terminata 0-0, ha fatto registrare dati notevoli. Ben 5897 milahanno guardato il match con unodel 37,4%. Il match, grazie al quale gli azzurri hanno consolidato la vetta del Gruppo 3, è stato di gran lunga il programma più gettonato in prima serata. SportFace.

