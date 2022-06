Giro del Delfinato 2022, classifica generale finale: Roglic vince la corsa francese (Di domenica 12 giugno 2022) La classifica generale finale del Giro del Delfinato 2022 aggiornata dopo l’ottava e ultima tappa, che vede il trionfo definitivo in questa storica e prestigiosa corsa transalpina da parte di Primoz Roglic, che con grande merito si è aggiudicato la maglia gialla del leader della classifica. La vittoria di tappa invece va oggi al compagno in Jumbo Visma Vingegaard, secondo in classifica generale. Di seguito ecco la classifica finale aggiornata. ORDINE DI ARRIVO OTTAVA TAPPA IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA corsa Giro DEL Delfinato 2022: CALENDARIO, DATE, ORARI, TV E ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Ladeldelaggiornata dopo l’ottava e ultima tappa, che vede il trionfo definitivo in questa storica e prestigiosatransalpina da parte di Primoz, che con grande merito si è aggiudicato la maglia gialla del leader della. La vittoria di tappa invece va oggi al compagno in Jumbo Visma Vingegaard, secondo in. Di seguito ecco laaggiornata. ORDINE DI ARRIVO OTTAVA TAPPA IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLADEL: CALENDARIO, DATE, ORARI, TV E ...

Pubblicità

LegaSalvini : Annalisa Tardino: caos seggi vergognoso a Palermo, notizia farà giro del mondo: indegno di uno Stato membro dell’Ue… - pbersani : Grazie per l’invito e per la grigliata. Non mi è sembrato vero di concludere questo giro elettorale qui a Marghera,… - angelomangiante : Mi mancherai grande Gianni. Sei stato il custode del Grande Tennis, della storia. Il compagno di viaggi meraviglio… - cavalierebianc5 : RT @Anna50732053: Molta persone non sanno niente del #REFERENDUMGIUSTIZIA Ho provato a convincerli ma c'è molta arresa in giro. Per fortuna… - News24_it : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo Jumbo-Visma! Attacco di coppia Roglic-Vingegaard… -