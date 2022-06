Francia alle urne per le legislative, è testa a testa tra Macron e Melenchon (Di domenica 12 giugno 2022) Dagli gli ultimi sondaggi la nuova alleanza di sinistra tallona infatti da vicino la coalizione del presidente che a questo punto rischia di perdere la maggioranza assoluta nell'Assemblea ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 12 giugno 2022) Dagli gli ultimi sondaggi la nuovaanza di sinistra tallona infatti da vicino la coalizione del presidente che a questo punto rischia di perdere la maggioranza assoluta nell'Assemblea ...

Pubblicità

matteotti_g : RT @CremaschiG: Auguri alle compagne e ai compagni della #sinistra in #Francia uniti con #Melenchon contro la #destra di #Macron e #LePen… - giap87625642 : RT @CremaschiG: Auguri alle compagne e ai compagni della #sinistra in #Francia uniti con #Melenchon contro la #destra di #Macron e #LePen… - CremaschiG : Auguri alle compagne e ai compagni della #sinistra in #Francia uniti con #Melenchon contro la #destra di #Macron e… - Omo_Neri : @Corriere Però è vero che UK e Francia hanno dichiarato guerra alla Germania quando questa ha invaso la Polonia, do… - talpyot : RT @mazzeoantonio: Al via EFES-2022 la più grande esercitazione di guerra mai organizzata dalla #Turchia. Oltre alle forze armate di Ankara… -