Federer | «L’idea è di continuare a giocare anche nel 2023 | vedremo cosa succederà | ma sono fiducioso»

(Di domenica 12 giugno 2022) Sul giornale svedese Tages Anzeiger un’intervista a Roger, beccato all’inaugurazione del parco giochi di Emmen Dorf, uno dei 31 finanziati dalla sua fondazione. Racconta di essere un esperto di parchi giochi, dopo aver viaggiato con i figli in tutto il mondo e aver fatto innumerevoli ricerche su Internet. «In generale, le attività che promuovono il coordinamento fisico vanno tutte bene, come arrampicarsi, saltare, fare una capriola. L’agilità fisica è stata un po’ persa in molti bambini». Consiglia di non esagerare con la specializzazione nello sport troppo presto. Meglio equilibrare i diversi tipi di attività fisica. «Se un bambino ha già tre volte a settimana l’allenamento a tennis a sei anni, c’è il rischio che prima o poi dica: non mi piace piùa tennis!»ti piacecon i tuoi figli? «Mi ...