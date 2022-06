F1, GP Azerbaijan 2022: Charles Leclerc per cambiare l’inerzia Red Bull, ma serve anche l’aiuto di Sainz (Di domenica 12 giugno 2022) Ferrari vs Red Bull, ottavo atto. La rivalità tra la scuderia di Maranello e quella di Milton Keynes si arricchirà quest’oggi di un nuovo capitolo nello scenario di Baku, uno dei circuiti cittadini più estremi e veloci al mondo, teatro del Gran Premio d’Azerbaijan 2022 valido per il Mondiale di Formula Uno. Charles Leclerc scatta dalla pole position (per la quarta domenica consecutiva, la sesta totale quest’anno) con la Rossa, ma dovrà guardarsi le spalle dalle temibili RB18 di Sergio Perez (2°) e Max Verstappen (3°). Si profila una gara tutta all’attacco per il Drink Team e anche per Carlos Sainz, chiamato ad una prestazione di spessore con l’obiettivo di aiutare il team dal punto di vista strategico nella battaglia in pista e tra i due muretti box rivali per il ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Ferrari vs Red, ottavo atto. La rivalità tra la scuderia di Maranello e quella di Milton Keynes si arricchirà quest’oggi di un nuovo capitolo nello scenario di Baku, uno dei circuiti cittadini più estremi e veloci al mondo, teatro del Gran Premio d’valido per il Mondiale di Formula Uno.scatta dalla pole position (per la quarta domenica consecutiva, la sesta totale quest’anno) con la Rossa, ma dovrà guardarsi le spalle dalle temibili RB18 di Sergio Perez (2°) e Max Verstappen (3°). Si profila una gara tutta all’attacco per il Drink Team eper Carlos, chiamato ad una prestazione di spessore con l’obiettivo di aiutare il team dal punto di vista strategico nella battaglia in pista e tra i due muretti box rivali per il ...

