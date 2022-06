Dramma in spiaggia, Vittoria muore a 5 anni davanti alla mamma: soccorsi inutili (Di domenica 12 giugno 2022) Tragedia a Torre Annunziata, morta Vittoria Scarpa la bimba di 5 anni scomparsa in spiaggia e poi ritrovata in mare. La piccola Vittoria, sabato 11 giugno, si trovava con la madre e la sorellina più piccola nel lido Risorgimento sul lungomare Marconi di Torre Annunziata. Attorno alle 14 la mamma della piccola si è accorta della sua assenza e ha dato l’allarme. La bimba è stata trovata in mare dal personale della capitaneria di porto e soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare, dove è giunta in condizioni critiche. Sul lido sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura. La bimba – secondo quanto ricostruito – era rimasta aggrappata ad una boa ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Tragedia a Torre Annunziata, mortaScarpa la bimba di 5scomparsa ine poi ritrovata in mare. La piccola, sabato 11 giugno, si trovava con la madre e la sorellina più piccola nel lido Risorgimento sul lungomare Marconi di Torre Annunziata. Attorno alle 14 ladella piccola si è accorta della sua assenza e ha dato l’rme. La bimba è stata trovata in mare dal personale della capitaneria di porto e soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare, dove è giunta in condizioni critiche. Sul lido sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che indagano sull’accaduto coordinati dProcura. La bimba – secondo quanto ricostruito – era rimasta aggrappata ad una boa ...

