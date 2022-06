Covid | i dati | 18 678 nuovi contagi e 26 morti

(Di domenica 12 giugno 2022) Sono 18.678 icasi di coronavirus registrati in Italia domenica 12 giugno, frutto di 127.704 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso positività si assesta così al 14,6%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 26. Il numero dei positivi ricoverati nei reparti di area medica cresce di 42 unità rispetto a sabato: in totale sono 4.118. Calano invece i posti lettooccupati in terapia intensiva: -10 da ieri. Restano ancora 183 persone positive in rianimazione in Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

NicolaPorro : Sui vaccini anti Covid-19 spunta un inquietante rapporto basato su dati reali. Cosa dice ???? - NicolaPorro : Quella frase di #Ricciardi: 'Autunno difficile'. Però poi uno va a leggere i dati e scopre che qualcosa non torna ?? - spicciar : @napolista I dati di 2021/22 danno torto a Lotito. Il crollo è dovuto alla mancata campagna abbonamenti, zero promo… - fisco24_info : Covid oggi Toscana, 1.035 nuovi contagi: bollettino 12 giugno: (Adnkronos) - I dati della Regione… - __Behemoth : RT @StefanoBerto83: Dati importanti su epatite acuta pediatrica Molti positivi a COVID antibodies Nessuna evidenza di infezione adenoviral… -

Crisanti: "È meglio checircoli"/ "In futuro vaccinazione solo per i fragili" BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, IDI IERI Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia , che anche ...della Regione Sono 1.035 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 in Toscana, secondo i- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto per cui il numero delle vittime da inizio pandemia nella Regione resta fermo a 10.126 persone. Nelle ultime 24 ...(Adnkronos) - Sono 18.678 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ...Il bollettino Covid dell'11 giugno Sono 22.104 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 21.554 di ieri (qui tutti i dati del 10 giugno). (QUOTIDIANO NAZIONALE) Covid ...