Cosa cambia dal 30 giugno per chi paga spesso con bancomat e carte (Di domenica 12 giugno 2022) Dal 30 giugno scattano le multe per commercianti e professionisti che rifiutano il pagamento tramite Pos, il dispositivo elettronico che consente di utilizzare le carte. L'obbligo per gli esercenti in realtà esiste dal 2014, ma non la... Leggi su europa.today (Di domenica 12 giugno 2022) Dal 30scattano le multe per commercianti e professionisti che rifiutano ilmento tramite Pos, il dispositivo elettronico che consente di utilizzare le. L'obbligo per gli esercenti in realtà esiste dal 2014, ma non la...

Pubblicità

ilriformista : Votando cinque Sì al #REFERENDUMGIUSTIZIA , si potrebbe incrinare almeno un pochino questo blocco di potere che sof… - borghi_claudio : @aquila_romana Io ad ogni atto compatibile presento emendamenti per cancellare l'obbligo per i sanitari e il partit… - petergomezblog : Salario minimo, cosa prevede la direttiva Ue e cosa cambia per l’Italia: non c’è l’obbligo, ma il governo dovrà agi… - olivephobja : ma cosa cambia dal vodka lemon al gin lemon - romatoday : Cosa cambia dal 30 giugno per chi paga spesso con bancomat e carte -