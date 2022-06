Chiellini vola in USA: è nuovo giocatore dei Los Angeles FC (Di domenica 12 giugno 2022) Un indizio social molto chiaro sul futuro di Giorgio Chiellini. Il Los Angeles FC attraverso un tweet poco enigmatico ha pubblicato un immagine di un pacco in partenza per la California, dove si legge in italiano “In arrivo presto”, accompagnato dall’icona degli occhi. E’ la nuova moda delle ufficializzazione degli acquisti di calciomercato prima dei comunicati istituzionali. Un “giochino” che striza l’occhio al mondo della comunicazione e crea attesa. Puntuale sotto il post è arrivato il commento dello stesso difensore ex Juventus, che ha postato la medesima emoticon. È ormai solo questione di ore per l’ufficialità, poi Giorgio Chiellini sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei Los Angeles FC In arrivo presto. ? pic.twitter.com/hIx1vE967L— LAFC (@LAFC) June 12, 2022 ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Un indizio social molto chiaro sul futuro di Giorgio. Il LosFC attraverso un tweet poco enigmatico ha pubblicato un immagine di un pacco in partenza per la California, dove si legge in italiano “In arrivo presto”, accompagnato dall’icona degli occhi. E’ la nuova moda delle ufficializzazione degli acquisti di calciomercato prima dei comunicati istituzionali. Un “giochino” che striza l’occhio al mondo della comunicazione e crea attesa. Puntuale sotto il post è arrivato il commento dello stesso difensore ex Juventus, che ha postato la medesima emoticon. È ormai solo questione di ore per l’ufficialità, poi Giorgiosarà a tutti gli effetti undei LosFC In arrivo presto. ? pic.twitter.com/hIx1vE967L— LAFC (@LAFC) June 12, 2022 ...

