Caos seggi a Palermo | mancano circa 50 presidenti

(Di domenica 12 giugno 2022)– Avrebbero dovuto aprire le porte agli elettori alle 7 – il voto è consentito soltanto oggi fino alle 23 – ma finora sono una cinquantina ale sezioni elettorali doveancora iper insediare ilo, con gli scrutatori in attesa.“Abbiamo lavorato tutta la notte per reperire.Attualmente50non sono ancora aperti ma stiamo notificando altrettante nomine” dice all’ANSA Antonio Le Donne, segretario generale del comune di. Ilè cominciato ieri pomeriggio, quando in molte sezioni dislocate all’interno delle scuole non si sono potuti insediare regolarmente iper mancanza di. Le prime avvisaglie ...

...decine di presidenti di seggio a Palermo - dove è in corso il voto per le elezioni amministrative - e almeno cinquantasono ancora chiusi , nonostante si voti dalle 7 di questa mattina. E'...9.10 " Palermo,; il Comune nomina funzionari interni per il ruolo di presidente di sezione, ecco come candidarsiAvrebbero dovuto aprire le porte agli elettori alle 7 - il voto è consentito soltanto oggi fino alle 23 - ma finora sono una cinquantina a Palermo ...“Abbiamo lavorato intensamente tutta la notte e stiamo procedendo con la notifica di nomina di presidente di sezione ad alcuni titolari di posizioni organizzative del comune di Palermo per colmare i v ...