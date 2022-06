(Di domenica 12 giugno 2022) “Questi arresti di candidati un giorno o due prima delle elezioni, potevano anche aspettare due giorni dopo. Questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che non è morta”. Così Silvio, commentando quanto avvenuto in Sicilia a margine del suo voto al referendum a Milano. “Potevamo fare un passo avanti con questi referendum”. “Se fossi stato il capo dello Statovolato a” Il leader di Forza Italia è stato quindi sollecitato dai cronisti sulle polemiche relative al viaggio adi Matteo Salvini. “Mi sembra che sia una polemica del tutto inutile e senza senso”, ha riscommentando le polemiche sul mancato viaggio del segretario della Lega a. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvio ...

Secolo d'Italia

Lo ha detto il leader di Forza Italia Silviodopo il voto per il referendum, riferendosi alla situazione in Georgia. ' Io l'ultima notte lo tenni al telefono cinque ore e gli dissi 'adesso ...... Silvio. 'Del viaggio di Salvini in Russia se ne fa un caso quando non c'è nessun caso da fare - ha proseguito il presidente di Forza Italia. Tutte queste discussioni sono fuori, ... Berlusconi: "Al posto di Mattarella sarei andato a Mosca e avrei convinto Putin a fermarsi" (video) (LaPresse) "Polemiche inutile, senza senso. Se ne fa un caso quando non c'è nessun caso da fare. È una cosa veramente fuori posto tutte ...Salvini a Mosca, Berlusconi: "Polemica inutile" "Ho pensato che se io fossi stato presidente della Repubblica sarei potuto andare e ripetere con Putin quello che ho fatto nel 2008". Lo ha detto il lea ...