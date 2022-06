Ascolti TV 11 giugno 2022, sabato incandescente con la nazionale e Reazione a Catena (Di domenica 12 giugno 2022) Quello di ieri 11 giugno 2022 è stato un sabato rovente e che ha infiammato gli Ascolti tv di mamma Rai, in modo particolare nella fascia del Prime Time. In tanti si sono fiondati sul primo canale della tv di Stato per seguire la partita di calcio di Nations League. A sfidarsi in questo terzo turno sono stati l'Italia e l'Inghilterra. Un incontro molto interessante e dal sentore della finale degli Europei 2020. Le altre reti hanno trasmesso una serie di film avvincenti, volti ad arricchire il sabato sera di coloro che non impazziscono per il calcio. Si è anche tenuta l'ultima puntata stagionale di Striscia la notizia che, però, ha dovuto fare i conti con la partita di Rai 1. Vittoria a Reazione a Catena, che in questa settimana ha già festeggiato tre trionfi. E, in ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 giugno 2022) Quello di ieri 11è stato unrovente e che ha infiammato glitv di mamma Rai, in modo particolare nella fascia del Prime Time. In tanti si sono fiondati sul primo canale della tv di Stato per seguire la partita di calcio di Nations League. A sfidarsi in questo terzo turno sono stati l'Italia e l'Inghilterra. Un incontro molto interessante e dal sentore della finale degli Europei 2020. Le altre reti hanno trasmesso una serie di film avvincenti, volti ad arricchire ilsera di coloro che non impazziscono per il calcio. Si è anche tenuta l'ultima puntata stagionale di Striscia la notizia che, però, ha dovuto fare i conti con la partita di Rai 1. Vittoria a, che in questa settimana ha già festeggiato tre trionfi. E, in ...

